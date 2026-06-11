Kazinform Informsport.kz порталини ишга туширди
ASTANA. Kazinform — Янги Informsport.kz портали Қозоғистон, ҳудудлар ва дунёда спорт янгиликларини тезкор равишда нашр этадиган ахборот ресурси бўлади.
Янги портал спорт соҳасидаги давлат сиёсатини ахборот билан таъминлашга, шунингдек, мамлакат спорт соҳасидаги долзарб масалалар бўйича жамоатчилик фикрини алмашишни ривожлантиришга қаратилган.
Президент Қасим-Жомарт Тоқаев томонидан белгиланган мавзуларга алоҳида эътибор қаратилган: оммавий ва ёшлар спортини ривожлантириш, спорт федерациялари самарадорлигини ошириш ва Олимпия захиралари мактаблари ва коллежларини қўллаб-қувватлаш.
Порталнинг асосий тамойили - болалар ва ўсмирлар спортидан тортиб юқори натижаларга эришадиган спорт турларигача бўлган спорт саноатининг барча сегментларини профессионал ва холисона хабардор қилиш.
Янги портал янгиликлар ва таҳлилий материалларни, шунингдек, эксперт фикрларини битта платформада бирлаштиришга қаратилган. Сайтда янгиликлар, интервьюлар, шарҳлар, эксперт фикрлари, ҳудудлардаги спорт ташаббуслари, энг яхши лойиҳалар ва ёш спортчиларни тайёрлаш бўйича материаллар нашр этилади.
Informsport.kzнинг яратилиши Kazinformнинг замонавий рақамли медиани ривожлантириш ва унинг тематик соҳаларини кенгайтириш стратегиясининг бир қисмидир. Янги портал спорт ҳамжамияти, профессионал спортчилар, мураббийлар, мутахассислар ва барча спорт мухлислари учун ишончли маълумот манбаига айланишга қаратилган.
Лойиҳанинг ишга туширилиши дунёдаги энг йирик спорт тадбирларидан бири — миллионлаб мухлисларни бирлаштирадиган ҳамда илк бор уч мамлакатда — АҚШ, Канада ва Мексикада ўтказиладиган ФИФА Жаҳон чемпионати билан бир вақтга тўғри келди. Informsport ўқувчиларга турнир, терма жамоаларнинг чиқишлари, муҳим ўйинлар ва жаҳон футбол байрамининг энг ёрқин лаҳзалари ҳақида ўз вақтида ва ишончли маълумотларни тақдим этади.
Informsport - ғалаба тарихлари бошланадиган спорт майдони.