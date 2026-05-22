    Қазгидромет: бугун мамлакатнинг барча шаҳарларида ҳаво сифати меъёр даражасида бўлади

    ASTANA. Kazinform – “Қазгидромет» РДК мамлакатдаги ҳаво сифати бўйича ўз прогнозини эълон қилди.

    Ауа сапасы
    Фото: Pixabay.com

    «22 майда ноқулай метеорологик шароитлар кутилмайди», – дейилади хабарда.

    Ноқулай метеорологик шароитлар — атмосфера ҳавосининг сирт қатламида зарарли (ифлослантирувчи) моддаларнинг тўпланишига таъсир этувчи қисқа муддатли метеофакторлар (тинч ҳаво, енгил шамол, туман, инверсия) йиғиндиси.

    Ноқулай метеорологик шароитлар давомида аҳоли пунктларида атмосфера ҳавосининг сифати ёмонлашиши мумкин.

    Об-ҳаво Қазгидромет
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф