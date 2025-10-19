09:16, 19 Октябрь 2025 | GMT +5
Қазгидромет: 19 октябрда кутилаётган об-ҳаво маълумоти
ASTANA. Kazinform — “Қазгидромет” РДК 19 октябрда кутилаётган об-ҳаво маълумотларини эълон қилди.
Прогнозга кўра, Қозоғистоннинг ғарбида, шимоли-ғарбида, шарқида ва жануби-шарқида ёмғир ва қор ёғиши кутилмоқда.
Мамлакатнинг қолган ҳудудларида ёғингарчилик кузатилмайди.
Мамлакат бўйлаб кучли шамол эсиши, шимолда ва жануби-шарқнинг тоғли ҳудудларида туман тушиши мумкин.
Қизилўрда вилоятида кечаси 1-6 даража совуқ, Алмати вилояти шимолида 1 даража совуқ бўлиши кутилмоқда.