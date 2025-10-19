OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:16, 19 Октябрь 2025 | GMT +5

    Қазгидромет: 19 октябрда кутилаётган об-ҳаво маълумоти

    ASTANA. Kazinform — “Қазгидромет” РДК 19 октябрда кутилаётган об-ҳаво маълумотларини эълон қилди.

    Заморозки ожидаются в Казахстане
    Фото: pixabay.com.

    Прогнозга кўра, Қозоғистоннинг ғарбида, шимоли-ғарбида, шарқида ва жануби-шарқида ёмғир ва қор ёғиши кутилмоқда.

    Мамлакатнинг қолган ҳудудларида ёғингарчилик кузатилмайди.

    Мамлакат бўйлаб кучли шамол эсиши, шимолда ва жануби-шарқнинг тоғли ҳудудларида туман тушиши мумкин.

    Қизилўрда вилоятида кечаси 1-6 даража совуқ, Алмати вилояти шимолида 1 даража совуқ бўлиши кутилмоқда.

    Теглар:
    Об-ҳаво
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!