ҚазАвтоЙўл Чимкент — Ўзбекистон автомагистралида тезликни камайтиришни маслаҳат беради
ASTANА. Кazinform — Чимкент-Ўзбекистон чегараси автомагистралининг Туркистон вилоятидаги республика аҳамиятига эга бўлган, цемент-бетон қопламали қисмида профилактика ишлари олиб борилмоқда.
Чимкент-Ўзбекистон чегараси автомагистралининг цемент-бетон қопламали қисмида профилактика ишлари бошланди.
«ҚазАвтоЙўл» миллий компанияси маълумотларига кўра, ишлар Чимкент-Ўзбекистон чегараси автомагистралининг республика аҳамиятига эга бўлган 781+600-километрида, Чимкент йўналишида олиб борилмоқда.
Мутахассислар цемент-бетон қопламасидаги кенгайтирувчи бўғинларнинг техник ҳолатини текширмоқда ва аниқланган нуқсонларни бартараф этмоқда. Идора маълумотларига кўра, ёзда ҳаво ҳароратининг ошиши туфайли бетон плиталар кенгаяди. Агар кенгайтирувчи бўғинлар ўз вақтида таъмирланмаса, йўл қопламасида ҳарорат ўзгариши мумкин, бу эса баъзи қисмларнинг кўтарилишига олиб келиши мумкин.
— Шу муносабат билан йўл ишчилари деформация бўғинларини таъмирлаш ва уларнинг кейинги шикастланишининг олдини олиш бўйича ишларни олиб бормоқдалар. Ушбу чора-тадбирлар йўлнинг эксплуатация сифатини сақлаш, цемент-бетон қопламасининг хизмат муддатини узайтириш ва ҳаракат хавфсизлигини таъминлашга қаратилган. Ҳозирда таъмирлаш ишлари олиб борилаётган ҳудудда вақтинчалик йўл белгилари ўрнатилди, — дея тушунтиришди мутахассислар.
“ҚазАвтоЙўл” ҳайдовчиларни тезликни камайтиришга ва вақтинчалик йўл белгилари ва йўл ҳаракати қоидалари талабларига қатъий риоя қилишга чақирди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон ва Мўғулистон ўртасида янги автомобиль йўли коридори қурилади.