13:10, 13 Март 2026 | GMT +5
Қайси давлатдаги референдум участкаси биринчи бўлиб очилади
ASTANА. Кazinform — Япониядаги участка референдум куни биринчи бўлиб очилади. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Марказий Референдум комиссияси маълум қилди.
Токиодаги овоз бериш маркази маҳаллий вақт билан соат 07:00 да очилади.
Қозоғистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлигининг маълумотларига кўра, АҚШнинг Сан-Франциско шаҳридаги сайлов участкаси энг кеч очилади.
Аввал хабар қилинганидек, референдум куни Қозоғистон фуқаролари 54 та мамлакатда овоз беришлари мумкин бўлади. Хорижий мамлакатларда 71 та сайлов участкаси очилган. Қозоғистон фуқаролари орасида хорижда овоз берувчи фуқаролар сони 14 230 кишини ташкил этади.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари 2026 йил 15 мартда республика референдумини ўтказиш тўғрисидаги Фармонни имзолади.