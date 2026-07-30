KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    "Қайрат"нинг Чемпионлар лигаси учинчи саралаш босқичидаги рақиби аниқланди

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг "Қайрат" (Алмати) жамоаси UEFА Чемпионлар лигаси учинчи саралаш босқичида Болгариянинг "Левски" жамоаси билан тўқнаш келади.

    футбол
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Алмати жамоаси иккинчи саралаш босқичида Кипрнинг «Омония» жамоасини (1:0, 0:1, пенальтилар сериясида 6:5) мағлуб этган эди.

    Аввалроқ Қозоғистон клуби биринчи саралаш босқичида Черногориянинг «Сутьеска» (2:1, 2:0) жамоасини мағлуб этган эди.

    Болгария жамоаси иккинчи саралаш босқичида Руминиянинг «Университатя» (Крайова) жамоасини (2:2, 1:0) мағлуб этди.

    "Қайрат" — "Левски" дастлаб 4 ёки 5 августда Болгарияда ўйнайди, жавоб ўйини эса 11 августда Туркистонда бўлиб ўтади.

    Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик мутахассислар UEFА Конференциялар лигаси ўйинига ҳакамлик қилади.

    Чемпионлар лигаси Футбол Қайрат Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф