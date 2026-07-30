"Қайрат"нинг Чемпионлар лигаси учинчи саралаш босқичидаги рақиби аниқланди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг "Қайрат" (Алмати) жамоаси UEFА Чемпионлар лигаси учинчи саралаш босқичида Болгариянинг "Левски" жамоаси билан тўқнаш келади.
Алмати жамоаси иккинчи саралаш босқичида Кипрнинг «Омония» жамоасини (1:0, 0:1, пенальтилар сериясида 6:5) мағлуб этган эди.
Аввалроқ Қозоғистон клуби биринчи саралаш босқичида Черногориянинг «Сутьеска» (2:1, 2:0) жамоасини мағлуб этган эди.
Болгария жамоаси иккинчи саралаш босқичида Руминиянинг «Университатя» (Крайова) жамоасини (2:2, 1:0) мағлуб этди.
"Қайрат" — "Левски" дастлаб 4 ёки 5 августда Болгарияда ўйнайди, жавоб ўйини эса 11 августда Туркистонда бўлиб ўтади.
Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик мутахассислар UEFА Конференциялар лигаси ўйинига ҳакамлик қилади.