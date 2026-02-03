«Қайрат» клуби Дастан Сатпаевнинг жамоадаги келажагига оид қарор қабул қилди
ALMATY. Kazinform – Икки ой давомида машғулотлар ва ўйинларда иштирок этмаган 17 ёшли футболчи Дастан Сатпаевни Алматининг "Қайрат" жамоаси Туркиядаги машғулот йиғинига таклиф этди.
Жамоанинг расмий хабарномасида 3 февралда «Қайрат» клуби Туркияга йўл олиши маълум қилинган. Белек шаҳрида 20 февралгача янги – 2026 йилги мавсум олдидан якуний машғулот йиғини ўтказилади.
Йиғинга таклиф этилган ўйинчилар рўйхатига клуб билан амалдаги шартномаси бор барча футболчи киритилган.
Январь ойида Бирлашган Араб Амирликларида ўтказилган биринчи йиғин билан солиштирганда, бу сафар жамоадаги ёш етакчилар – Дастан Сатпаев, Олжас Байбек ва Азамат Туяқбаев таклиф қилинди. Шунингдек, йиғинга 17 ёшли Абилай Тўлеухан ҳам қўшилди. У катталар жамоасининг машғулотларида илк бор иштирок этади.
Эслатиб ўтамиз, Дастан Сатпаев 2025 йил декабрь ва 2026 йил январь ойларида олган жароҳати туфайли «Қайрат»нинг машғулотлари ва ўйинларида иштирок этмаган эди. У октябрь ойида олган жароҳатидан сўнг тикланиш даврини ўтказган.
Янги мавсумга тайёргарлик доирасида бир неча назорат ўйинлари ўтказиш режалаштирилган. Рақиблар ва ўйинларнинг аниқ саналари яқин орада эълон қилинади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Дастан Сатпаев Абу-Дабидаги илк йиғинда иштирок этмаслиги ҳақида хабар берган эдик.