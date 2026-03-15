Қатар сайёҳлар учун бепул меҳмонхонада жойлашиш дастурини тўхтатди
ASTANA. Kazinform — Қатар расмийлари сайёҳлар учун бепул меҳмонхонада жойлашиш дастурини тўхтатиб қўйишини маълум қилди. Қатардаги Россия элчихонасининг маълумотларига кўра, мамлакатда бўлган сайёҳлар 15 мартгача мамлакатни тарк этишлари ёки меҳмонхоналарда қолиш муддатини узайтиришлари керак, деб хабар беради DW.
Элчихона маълумотларига кўра, Қатар расмийлари россиялик сайёҳларга 14 март куни соат 11:40 да Qatar Airways авиакомпаниясининг Москвага учадиган рейси билан мамлакатни тарк этишни таклиф қилган. Шунингдек, сайёҳлар қуруқлик орқали “Абу Самра” чегара ўтказиш пункти орқали жўнаб кетиш имкониятига эга. Кейин улар сафарларини Saudi Arabia ёки United Arab Emirates орқали ҳаво йўли орқали давом эттиришлари мумкин.
Меҳмонхонада бепул яшаш ва овқатланиш дастури Israel–US conflict with Iran можароси бошланганидан кейин жорий этилган.