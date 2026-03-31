Қатар Марказий банки молия секторини қўллаб-қувватлаш учун профилактика чораларини эълон қилди
ASTANА. Каzinform - Қатарнинг молиявий регулятори банкларнинг ликвидликка киришини кенгайтиради ва қарз олувчиларга тўловларни кечиктиришга имкон беради, деб хабар беради Кazinform мухбири.
Қатар Марказий банки банк секторида ликвидликни сақлаш ва ҳозирги вазиятда молия бозорининг барқарор ишлашини таъминлашга қаратилган бир қатор пул-кредит сиёсати чораларини жорий этганини эълон қилди.
Кўрилган чоралар доирасида регулятор тегишли талабларга жавоб берадиган қимматли қоғозларни гаровга қабул қилиб, миллий валютада чекланмаган репо операцияларини амалга оширишга рухсат беради. Бу қадам банк тизимида етарли даражада ликвидликни таъминлашга қаратилган.
Бундан ташқари, мавжуд "овернайт" операцияларига қўшимча равишда уч ойгача муддатга мўлжалланган янги репо инструменти ишга туширилади. Бу банкларга қисқа муддатли ликвидликни мослашувчан бошқариш имконини беради.
Бундан ташқари, марказий банк депозитлар бўйича мажбурий захира коэффициентини 4,5% дан 3,5% гача камайтиришга қарор қилди. Регуляторнинг тахмин қилишича, бу банкларнинг иқтисодиётни молиялаштириш имкониятларини кенгайтиради.
Алоҳида чоралар блоки қарз олувчиларни қўллаб-қувватлашга қаратилган. Регулятор банкларга ҳозирги вазиятдан зарар кўрган мижозлар учун тўловларни уч ойгача кечиктиришга рухсат берди.
Эслатиб ўтамиз, Осиё тараққиёт банки Тожикистон лойиҳалари учун 1,1 миллиард доллар ажратади.