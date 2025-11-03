Каспий денгизи саммити 2026 йил август ойида Эронда бўлиб ўтади
Йиғилишга ташқи ишлар вазирининг ҳуқуқий ва халқаро ишлар бўйича ўринбосари ва Эроннинг Каспий денгизи бўйича махсус вакили Казем Ғарибободий раислик қилди.
Қўмита ишида Эроннинг барча тегишли ижро этувчи органларининг юқори лавозимли вакиллари иштирок этди.
Йиғилишда Каспий давлатлари ўртасидаги ҳамкорлик ва Эроннинг ички тайёргарликлари билан боғлиқ кенг кўламли масалалар кўриб чиқилди. Улар орасида:
VII Каспий саммитига тайёргарлик: келгуси йилнинг август ойида Эронда бўлиб ўтиши режалаштирилган Каспий денгизи давлат раҳбарларининг VII саммитини ташкил этиш чоралари муҳокама қилинди.
Минтақавий учрашувлар: Ноябрь ойида Эроннинг Рашт шаҳрида бўлиб ўтадиган иштирокчи мамлакатларнинг Каспий вилоятлари губернаторлари учрашувига тайёргарлик муҳокама қилинди.
Ҳуқуқий мақоми ва экологияси: Каспий денгизининг ҳуқуқий режимига оид сўнгги янгиликлар, шунингдек, атроф-муҳит муаммолари ва Теҳрон конвенцияси (Каспий денгизининг денгиз муҳитини ҳимоя қилиш бўйича Доиравий конвенция) қоидаларини амалга ошириш таҳлил қилинди.
Йиғилишдан сўнг ижроия органлари вакиллари Каспий минтақасида амалга оширилган ишлар, келажакдаги режалар ва мавжуд муаммолар ҳақида ҳисоботлар тақдим этдилар.
Махсус қўмитанинг ташкил этилиши ва ишга туширилиши Эроннинг муҳим халқаро учрашувлар олдидан Каспий денгизида ҳамкорлик, хавфсизлик ва барқарор ривожланишга устувор эътибор қаратишини таъкидлайди.
Эслатиб ўтамиз, Каспий бўйи давлатларининг V саммити Қозоғистоннинг Ақтау шаҳрида бўлиб ўтди. VI саммит Туркманистонда бўлиб ўтди.
Ушбу материал Каzinformга унинг ҳамкор агентлиги IRNА томонидан эксклюзив равишда тақдим этилди.