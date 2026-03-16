Қасим-Жомарт Тоқаев: Янги Конституция — Мустақиллик ва суверенитет устуни
ASTANА. Кazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев умумхалқ референдуми жуда юқори савияда, очиқ ва адолатли ўтганини айтди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Президентнинг сўзларига кўра, барча қонуний талаблар ва демократик нормаларга қатъий риоя қилинган. Буни маҳаллий ва хорижий кузатувчилар ҳам таъкидламоқда.
— Фуқаролар томонидан қилинган танловнинг якуний натижаси Марказий референдум комиссияси томонидан қонунга мувофиқ расман эълон қилинади. Аммо биз аллақачон Қозоғистон халқи бирдамлик ва бирлик, ватанпарварлик ва Ватан тақдири учун умумий масъулиятнинг ажойиб намунасини кўрсатганини айтишимиз мумкин. Фуқароларимизнинг аксарияти Фаровонлик, Адолат, Қонун ва Интизом, Табиатни муҳофаза қилиш ва Тозалик йўлини танладилар. Бу — жуда яхши йўл. Янги Халқ Конституцияси мамлакатимизни янги ютуқлар ва муваффақиятларга олиб боради. Бунга шубҳа йўқ. Сайловчиларнинг энг кўп рекорд сони қайд этилди. Бу узоқ вақтдан бери содир бўлмаган. Сайлов участкасига келган ва ўзининг фуқаролик позициясини аниқ ифода этган барчага миннатдорчилик билдирмоқчиман. Бу орқали биз бутун дунёга Қозоғистон жамиятининг сиёсий маданияти юқори эканлигини кўрсатдик. "Бирлик бор жойда ҳаёт бор". Бирлик бор жойда фаровонлик бор. Мамлакатнинг кучи бирликда. Бизга тинчлик ва дўстлик, сабр-тоқат ва матонат, ижодкорлик ва пухталик, меҳнатсеварлик ва ишонч ҳаво каби керак. Шундагина бизилғор, ривожланган ва рақобатбардош мамлакатга айланамиз, — деди Президент.
Давлат раҳбарининг сўзларига кўра, Қозоғистон халқи томонидан қўллаб-қувватланган ва кўп сонли одамлар томонидан овоз берилган Конституция мамлакатимизнинг йўлчи юлдузидир.
— Янги Конституция — Мустақиллик ва суверенитет устуни. Бизнинг Конституциямиз — инсон ҳуқуқлари ва эркинликларининг мустаҳкам кафолати. Биз бир мамлакат сифатида Қонун ва интизом сақланадиган, масъулиятли ва ижодий фуқароларга эга адолатли жамият яратиш йўлида муҳим қадам ташладик. Шундай қилиб, бугун биз миллат тарихида янги саҳифа очдик. Кенг кўламли ишлар олдинда. Энг муҳими, халқимиз туб ўзгаришларни тўлиқ қўллаб-қувватлайди. Биз умумий манфаатлар йўлида кучларимизни бирлаштирамиз ва келажак авлодга Ривожланган, Илғор Қозоғистонни ишониб топширамиз. Мен бунга қатъий ишонаман. Ушбу референдум давомида ёшлар овоз беришда фаол иштирок этишди. Ёшларимизга катта раҳмат! Ёшларимизнинг овози жуда яхши эшитилди. Доим соғ-саломат бўлинг! Қозоғистон халқининг муқаддас мустақиллиги абадий бўлсин! Ватанимиз Қозоғистон Республикасининг муқаддас Мустақиллиги абадий бўлсин! Янги Конституциямиз билан табриклаймиз! — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Аввалроқ Қасим-Жомарт Тоқаев «Қазмедиа» марказида республика референдуми доирасида тарғибот кампаниясида фаол иштирок этган ёшлар билан учрашган эди.