Қасим-Жомарт Тоқаев Владимир Путинни 2026 йилда Қозоғистонга ташриф буюришга таклиф қилди
ASTANA. Kazinform - Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Россия Президенти Владимир Путинни 2026 йилда Қозоғистонга давлат ташрифи билан боришга таклиф қилди, деб хабар беради Kazinform Ақордага таяниб.
“Сизни келаси йил давлат ташрифи билан Қозоғистонга келишингизни мамнуният билан таклиф қиламан. Бу, сиз тўғри айтганингиздек, протокол тафсилотлари эмас, балки ишнинг моҳиятидадир. Яъни, биз энг юқори даражада ҳужжатларнинг янги авлодини имзолашимиз ва уларнинг тўғри амалга оширилишини кузатиб боришимиз керак. Бу жуда муҳим. Меҳмондўстлик учун яна бир бор миннатдорчилик билдираман”, — деди Қозоғистон Республикаси Президенти Москвада Путин билан музокаралар чоғида.
Россия Президенти мамнуният билан келишини айтди.
Шуни таъкидлаш керакки, Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Россия Президенти Владимир Путиннинг таклифига биноан Москвага давлат ташрифи билан борган.
Президент Москва халқаро муносабатлар институти талабалари билан суҳбатлашди.
Ташриф давомида Қозоғистон ва Россия президентлари норасмий учрашув ўтказдилар.
Қасим-Жомарт Тоқаев ва Владимир Путин ўртасидаги норасмий фикр алмашинуви кечки овқатда давом этди.
Президент «Номаълум аскар қабри»га гулчамбар қўйди ва Россия Федерал Мажлиси Федерация Кенгаши раиси билан учрашди.