Қасим-Жомарт Тоқаев Владимир Путин билан учрашув ўтказди
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбарлари икки томонлама кун тартибидаги кенг кўламли масалаларни муҳокама қилдилар. Қасим-Жомарт Тоқаев Россия Президентининг Қозоғистонга ташрифи мазмунига алоҳида аҳамият берди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Қозоғистон Президенти Владимир Путинга анъанавий меҳмондўстлиги учун миннатдорчилик билдириб, Россия халқини Буюк Ғалабанинг 81 йиллиги билан табриклади.
– Буюк Ғалаба куни арафасида Москвада сиз билан учрашганимдан хурсандман. Бу байрамни биз "кўз ёшларимиз билан" кутиб оламиз. Чунки биз инсоният тарихидаги энг қонли урушда ҳалок бўлган қаҳрамонларимиз руҳига таъзим қиламиз. Совет ҳукумати Буюк Ватан урушида фашизмни мағлуб этди ва Иккинчи Жаҳон урушидан улкан мамлакат сифатида чиқди. У Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг асосчиларидан бирига айланди. Биз буни ҳеч қачон унутмаймиз. Биз фахрийларимизни ҳурмат қиламиз. Қозоғистонда 57 нафар уруш фахрийси яшайди, — деди Давлат раҳбари.
Президент икки мамлакат ўртасидаги кўп қиррали ҳамкорлик йилдан-йилга кучайиб бораётганини ва барча йўналишларда жадал ривожланаётганини таъкидлади.
– Мамлакатларимиз ўртасидаги ҳамкорликка келсак, биз май ойи охирига режалаштирилган давлат ташрифингизга фаол тайёргарлик кўрмоқдамиз. Сўнгги беш йил натижаларига кўра, Россия Қозоғистон иқтисодиётининг асосий инвесторларидан бири ҳисобланади. Савдо ҳам муваффақиятли ривожланмоқда. Дастлабки прогнозларга кўра, бу йил савдо айланмаси 30 миллиард доллардан ошади. Бу — жуда яхши кўрсаткич. Агар икки мамлакат ўртасидаги таълим соҳасидаги гуманитар алоқаларга эътибор қаратсак, Астана, Алмати ва бошқа шаҳарларда «Сириус» мактаблари очилди ва иш бошлади. Туризм ҳам жуда муҳим йўналишдир. Ўтган йили Россия Қозоғистонга ташриф буюрувчи сайёҳлар сони бўйича биринчи ўринни эгаллади, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Давлат раҳбари Олий Евроосиё иқтисодий кенгашининг бўлажак саммити муваффақиятли ўтишига ишонч билдирди. Шунингдек, у Россия Президентининг Қозоғистонга давлат ташрифи сиёсий ва тарихий нуқтаи назардан муҳим воқеа бўлишига эътибор қаратди.
Владимир Путин Қасим-Жомарт Тоқаев икки давлат ўртасидаги муносабатларни ривожлантиришга катта ҳисса қўшганини таъкидлади.
– Аслида, бу икки халқ учун ҳам, биз учун ҳам энг муҳим байрамдир. Сизнинг Москвага келиш ва шу кунларни биз билан ўтказиш учун вақт топганингиз Россия Федерацияси ва Қозоғистон ўртасидаги ҳамкорлик даражасини яққол кўрсатади. Буларнинг барчаси кўп жиҳатдан сизнинг давлатлараро муносабатларни ривожлантиришга қўшган ҳиссангиз билан боғлиқ, — деди Россия Президенти.
Учрашув давомида давлат раҳбарлари минтақавий ва халқаро масалалар бўйича фикр алмашдилар.
Эслатиб ўтамиз, Президент Москвага амалий ташриф билан борди.