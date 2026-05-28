Қасим-Жомарт Тоқаев ва Владимир Путин кичик таркибда музокаралар ўтказди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистон ва Россия президентлари кичик таркибда музокаралар олиб борди, деб хабар беради Kazinform Ақордага таяниб.
Аввалроқ, Қасим-Жомарт Тоқаевнинг таклифига биноан Қозоғистонга давлат ташрифи билан келган Россия Президентини Мустақиллик саройида кутиб олиш маросими бўлиб ўтди.
Владимир Путин Астанага 30 дан ортиқ кишидан иборат вакиллик делегацияси билан келди, жумладан:
— Алексей Оверчук - Россия Федерацияси Бош вазирининг ўринбосари;
— Эльвира Набиуллина - Россия Марказий банки раиси;
— Максим Орешкин - Россия Президенти маъмурияти раҳбарининг ўринбосари;
— Юрий Ушаков - Россия Федерацияси Президенти ёрдамчиси;
— Дмитрий Песков - Россия Президенти матбуот котиби;
— Алексей Лихачев - «Росатом» давлат корпорацияси бош директори.
Аввалроқ, музокаралар давомида Давлат раҳбарлари Қозоғистон ва Россия ўртасидаги кенг қамровли стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини мустаҳкамлашнинг ҳозирги ҳолати ва истиқболларини муҳокама қиладилар.
Шунингдек, бугун, 28 майда Евроосиё иқтисодий иттифоқи давлат раҳбарлари иштирокида Евроосиё иқтисодий форуми бўлиб ўтади.
29 майда Олий Евроосиё иқтисодий кенгашининг йиғилиши бўлиб ўтади.