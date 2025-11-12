OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    23:22, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Қасим-Жомарт Тоқаев ва Владимир Путин гала-концертни томоша қилдилар

    ASTANA. Kazinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев ва Россия Президенти Владимир Путин қозоғистонлик санъаткорларнинг гала-концертини томоша қилишди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Tokayev and Putin attend Kazakhstani artists’ gala concert in Moscow
    Photo credit: Akorda

    Россияда Қозоғистон маданияти кунлари доирасида ташкил этилган байрам оқшоми Большой театрида бўлиб ўтди. Саҳнада таниқли санъаткорлар ва қозоқ мусиқий ва хореографик санъатини тарғиб этувчи ижодий гуруҳлар чиқиш қилдилар.

    концерт
    Фото: F0jhlf

    Ушбу концерт Қозоғистоннинг бой маданий меросини намойиш этди ва икки мамлакат ўртасидаги маънавий мулоқотни мустаҳкамлашга ҳисса қўшди.

    Tokayev and Putin attend Kazakhstani artists’ gala concert in Moscow
    Photo credit: Akorda

    Тадбирдан сўнг давлатлар раҳбарлари концертда чиқиш қилган Роза Римбаева, Мария Мудряк, Ренат Ғайсин, Алишер Каримов, Александр Беляков ва Зарина Алтинбаева каби саҳна усталари билан суҳбатлашиб, миннатдорчилик билдиришди.

    Tokayev and Putin attend Kazakhstani artists’ gala concert in Moscow
    Photo credit: Akorda

    Шуни таъкидлаш жоизки, Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Россияга давлат ташрифи самарали бўлганини таъкидлади.

    Tokayev and Putin attend Kazakhstani artists’ gala concert in Moscow
    Photo credit: Akorda
    концерт
    Фото: Ақорда
    концерт
    Фото: Ақорда

     

    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
