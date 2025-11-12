Қасим-Жомарт Тоқаев ва Владимир Путин гала-концертни томоша қилдилар
ASTANA. Kazinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев ва Россия Президенти Владимир Путин қозоғистонлик санъаткорларнинг гала-концертини томоша қилишди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Россияда Қозоғистон маданияти кунлари доирасида ташкил этилган байрам оқшоми Большой театрида бўлиб ўтди. Саҳнада таниқли санъаткорлар ва қозоқ мусиқий ва хореографик санъатини тарғиб этувчи ижодий гуруҳлар чиқиш қилдилар.
Ушбу концерт Қозоғистоннинг бой маданий меросини намойиш этди ва икки мамлакат ўртасидаги маънавий мулоқотни мустаҳкамлашга ҳисса қўшди.
Тадбирдан сўнг давлатлар раҳбарлари концертда чиқиш қилган Роза Римбаева, Мария Мудряк, Ренат Ғайсин, Алишер Каримов, Александр Беляков ва Зарина Алтинбаева каби саҳна усталари билан суҳбатлашиб, миннатдорчилик билдиришди.
Шуни таъкидлаш жоизки, Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Россияга давлат ташрифи самарали бўлганини таъкидлади.