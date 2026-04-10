Қасим-Жомарт Тоқаев ва Шавкат Мирзиёев Бухорода норасмий учрашув ўтказади
ASTANА. Кazinform — 11 апрель куни Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев ва Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев Бухорода норасмий учрашув ўтказади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
— Давлат раҳбарлари икки мамлакат ўртасидаги стратегик шериклик ва иттифоқчиликни мустаҳкамлаш истиқболларини, шунингдек, минтақавий кун тартибининг долзарб масалаларини муҳокама қилишни режалаштиришмоқда, — дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон ва Ўзбекистон ўртасидаги ҳамкорлик ривожланмоқда.