OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    15:23, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Қасим-Жомарт Тоқаев ва Сердар Бердимуҳамедов ОАВ вакиллари учун брифинг ўтказди

    ASTANА. Каzinform – Қасим-Жомарт Тоқаев Президент Сердар Бердимуҳамедовнинг Қозоғистонга давлат ташрифи алоҳида аҳамиятга эга эканлигини ва Туркманистон Қозоғистон учун муҳим ва ишончли шерик ва қардош мамлакат эканлигини таъкидлади.

    Тоқаев ва Бердимуҳамедов
    Фото: Ақорда

    – Икки халқни чинакам дўстлик, умумий тарих ва маънавий-маданий қадриятлар бирлаштиради. Бундай мустаҳкам пойдеворга эга бўлган муносабатларимиз стратегик шериклик руҳида жадал ривожланмоқда. Икки мамлакат ўртасида юқори даражадаги сиёсий мулоқот йўлга қўйилди. Савдо-иқтисодий алоқалар йилдан-йилга мустаҳкамланиб бормоқда. Маданий-гуманитар ҳамкорлик мустаҳкамланди. Биз минтақавий хавфсизлик ва барқарорликни таъминлашга фаол ҳисса қўшмоқдамиз, — деди Давлат раҳбари.

    Шу муносабат билан Қасим-Жомарт Тоқаев Сердар Бердимуҳамедов ва қардош туркман халқини Туркманистоннинг доимий бетарафлигининг 30 йиллиги билан табриклади.

    — Бетараф сиёсат юритиш Туркманистоннинг халқаро майдондаги обрўсини оширди ва тинчлик, барқарорлик ва хавфсизлик тамойилларига содиқлигини намойиш этди, — деди Давлат раҳбари.

    Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон ва Туркманистон қандай келишувлар имзолагани ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Сиёсат Туркманистон Қозоғистон Президенти Ақорда Сердар Бердимуҳамедов
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!