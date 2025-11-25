Қасим-Жомарт Тоқаев ва Сердар Бердимуҳамедов ОАВ вакиллари учун брифинг ўтказди
ASTANА. Каzinform – Қасим-Жомарт Тоқаев Президент Сердар Бердимуҳамедовнинг Қозоғистонга давлат ташрифи алоҳида аҳамиятга эга эканлигини ва Туркманистон Қозоғистон учун муҳим ва ишончли шерик ва қардош мамлакат эканлигини таъкидлади.
– Икки халқни чинакам дўстлик, умумий тарих ва маънавий-маданий қадриятлар бирлаштиради. Бундай мустаҳкам пойдеворга эга бўлган муносабатларимиз стратегик шериклик руҳида жадал ривожланмоқда. Икки мамлакат ўртасида юқори даражадаги сиёсий мулоқот йўлга қўйилди. Савдо-иқтисодий алоқалар йилдан-йилга мустаҳкамланиб бормоқда. Маданий-гуманитар ҳамкорлик мустаҳкамланди. Биз минтақавий хавфсизлик ва барқарорликни таъминлашга фаол ҳисса қўшмоқдамиз, — деди Давлат раҳбари.
Шу муносабат билан Қасим-Жомарт Тоқаев Сердар Бердимуҳамедов ва қардош туркман халқини Туркманистоннинг доимий бетарафлигининг 30 йиллиги билан табриклади.
— Бетараф сиёсат юритиш Туркманистоннинг халқаро майдондаги обрўсини оширди ва тинчлик, барқарорлик ва хавфсизлик тамойилларига содиқлигини намойиш этди, — деди Давлат раҳбари.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон ва Туркманистон қандай келишувлар имзолагани ҳақида хабар берган эдик.