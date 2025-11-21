Қасим-Жомарт Тоқаев ва Никол Пашинян Қўшма баёнот қабул қилди
ASTANА. Кazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев ва Никол Пашинян музокаралар якунлари бўйича Қўшма баёнот қабул қилишди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Расмий делегациялар аъзолари, шунингдек, Қозоғистон Президенти ва Арманистон Бош вазири иштирокида қуйидаги ҳукуматлараро ва идоралараро ҳужжатлар билан алмашдилар:
1. Қозоғистон Республикаси Ҳукумати ва Арманистон Республикаси Ҳукумати ўртасида махфий маълумотларни узатиш, улардан фойдаланиш, ҳимоя қилиш ва сақлаш тўғрисидаги битим;
2. Қозоғистон Республикаси Ҳукумати ва Арманистон Республикаси Ҳукумати ўртасида Арманистон Республикасида Қозоғистон Республикасининг ва Қозоғистон Республикасида Арманистон Республикасининг дипломатик ваколатхоналарини қуриш учун ер участкаларини ажратиш тўғрисидаги битим;
3. Қозоғистон Республикаси Ҳукумати ва Арманистон Республикаси Ҳукумати ўртасида 2026-2030 йилларга мўлжалланган савдо-иқтисодий ҳамкорлик бўйича йўл харитаси;
4. Қозоғистон Республикаси Саноат ва қурилиш вазирлиги ва Арманистон Республикаси Ҳудудий бошқарув ва инфратузилма вазирлиги ўртасида ҳамкорлик тўғрисидаги меморандум;
5. Қозоғистон Республикаси Сунъий интеллект ва рақамлаштириш вазирлиги ва Арманистон Республикаси Юқори технологиялар саноати вазирлиги ўртасида ҳамкорлик тўғрисидаги меморандум;
6. Қозоғистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ва Арманистон Республикаси Иқтисодиёт вазирлиги ўртасида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари савдоси бўйича ҳамкорлик тўғрисидаги ўзаро англашув меморандуми;
7. Қозоғистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги ва Арманистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги ўртасида 2026-2027 йилларга мўлжалланган ҳаракатлар режаси;
8. Қозоғистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги ва Арманистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги ўртасида 2026-2027 йилларга мўлжалланган ҳамкорликни ривожлантириш бўйича асосий чора-тадбирлар режаси;
9. Қозоғистон Ташқи савдо палатаси ва Арманистон Савдо-саноат палатаси ўртасида Қозоғистон-Арманистон бизнес кенгашини ташкил этиш тўғрисидаги келишув;
10. "Қозоғистон Республикаси Миллий кутубхонаси" Республика давлат муассасаси ва "Арманистон Миллий кутубхонаси" Давлат нотижорат ташкилоти ўртасида ҳамкорлик тўғрисидаги меморандум;
11. "Миллий кинематографияни қўллаб-қувватлаш давлат маркази" АЖ ва Арманистон Кино жамғармаси ўртасида ҳамкорлик тўғрисидаги меморандум;
12. А. Қастеев номидаги Қозоғистон Республикаси Миллий санъат музейи ва "Арманистон Миллий галереяси" Махсус илмий-тадқиқот ассоциацияси ўртасида ҳамкорлик тўғрисидаги меморандум;
13. Қозоғистон Республикаси Атом энергияси агентлиги ва Арманистон Республикаси Ҳудудий бошқарув ва инфратузилма вазирлиги ўртасида атом энергиясидан тинчлик мақсадларида фойдаланиш бўйича ҳамкорлик тўғрисидаги меморандум;
14. Қозоғистон Республикаси Фан ва олий таълим вазирлиги ҳамда Арманистон Республикаси Таълим, фан, маданият ва спорт вазирлиги ўртасида фан ва олий таълим соҳасида ҳамкорлик тўғрисидаги меморандум;
15. Қозоғистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси ва Арманистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлигининг Дипломатия мактаби ўртасида ҳамкорлик тўғрисидаги битим.
Эслатиб ўтамиз, Арманистон Республикаси Бош вазири Никол Пашинян кеча расмий ташриф билан Астанага келди.
Аввалроқ Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев мамлакатга расмий ташриф билан келган Арманистон Бош вазири Никол Пашинян билан музокаралар ўтказди.