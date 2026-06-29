KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Қасим-Жомарт Тоқаев ва Ираклий Кобахидзе қўшма баёнот қабул қилди

    ASTANA. Kazinform - Музокаралар якунида Қасим-Жомарт Тоқаев ва Ираклий Кобахидзе Қозоғистон Республикаси ва Грузия ўртасида стратегик шерикликни ўрнатиш тўғрисида қўшма баёнот қабул қилди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    Токаев и Кобахидзе приняли совместное заявление об установлении стратегического партнерства
    Фото: Акорда

     

    Икки мамлакат делегациялари аъзолари қуйидаги ҳукуматлараро ва идоралараро ҳужжатлар билан алмашдилар:

    1. Қозоғистон Республикаси Маданият ва ахборот вазирлиги ва Грузия Маданият вазирлиги ўртасида маданият соҳасидаги ҳамкорлик тўғрисида ўзаро англашув меморандуми;

    2. Қозоғистон Республикаси Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазирлиги ва Грузия Иқтисодиёт ва барқарор ривожланиш вазирлиги ўртасида туризм соҳасидаги ҳамкорлик тўғрисида ўзаро англашув меморандуми;

    3. Қозоғистон Республикаси Туризм ва спорт вазирлиги ва Грузия Иқтисодиёт ва барқарор ривожланиш вазирлиги ўртасида туризм соҳасидаги ҳамкорлик тўғрисида ўзаро англашув меморандуми.

    Эслатиб ўтамиз, бугун Қасим-Жомарт Тоқаев Грузия Бош вазирини Мустақиллик саройида кутиб олгани ҳақида хабар бергандик.

    Грузия Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Ташқи сиёсат Ақорда
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф