Қасим-Жомарт Тоқаев ва Ираклий Кобахидзе қўшма баёнот қабул қилди
ASTANA. Kazinform - Музокаралар якунида Қасим-Жомарт Тоқаев ва Ираклий Кобахидзе Қозоғистон Республикаси ва Грузия ўртасида стратегик шерикликни ўрнатиш тўғрисида қўшма баёнот қабул қилди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Икки мамлакат делегациялари аъзолари қуйидаги ҳукуматлараро ва идоралараро ҳужжатлар билан алмашдилар:
1. Қозоғистон Республикаси Маданият ва ахборот вазирлиги ва Грузия Маданият вазирлиги ўртасида маданият соҳасидаги ҳамкорлик тўғрисида ўзаро англашув меморандуми;
2. Қозоғистон Республикаси Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазирлиги ва Грузия Иқтисодиёт ва барқарор ривожланиш вазирлиги ўртасида туризм соҳасидаги ҳамкорлик тўғрисида ўзаро англашув меморандуми;
3. Қозоғистон Республикаси Туризм ва спорт вазирлиги ва Грузия Иқтисодиёт ва барқарор ривожланиш вазирлиги ўртасида туризм соҳасидаги ҳамкорлик тўғрисида ўзаро англашув меморандуми.
Эслатиб ўтамиз, бугун Қасим-Жомарт Тоқаев Грузия Бош вазирини Мустақиллик саройида кутиб олгани ҳақида хабар бергандик.