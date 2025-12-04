Қасим-Жомарт Тоқаев ва Антониу Кошта қўшма баёнот берди
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Европа Кенгаши Президенти билан музокаралар жуда самарали бўлганини, учрашув илиқ, дўстона ва конструктив тарзда ўтганини таъкидлади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
— Қозоғистон ва Европа Иттифоқи ўзаро ишонч ва тушунишга асосланган кенг қамровли ҳамкорлик билан боғланган. Биз кўплаб масалаларни кўриб чиқдик ва шериклигимизни янги ва сифатли даражага кўтариш ниятимизни тасдиқладик. Юқорида айтиб ўтганимдек, Президент Антониу Коштанинг мамлакатимизга ташрифи Кенгайтирилган шериклик ва ҳамкорлик тўғрисидаги битимнинг 10 йиллиги арафасида бўлиб ўтмоқда. Қозоғистон Марказий Осиё мамлакатлари орасида “янги авлод” битимини имзолаган ва ратификация қилган биринчи давлатдир. Ушбу муҳим ҳужжат икки томонлама муносабатларни ривожлантириш учун пойдевор қўйди ва савдо, инвестиция, инфратузилма, инновация ва маданият каби ўзаро таъсирнинг барча асосий соҳаларини қамраб олди, — деди Давлат раҳбари.
Эслатиб ўтамиз, Тоқаев Европа Кенгаши Президентини I даражали «Достық» ордени билан тақдирлагани ҳақида хабар берган эдик.