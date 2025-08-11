Қасим-Жомарт Тоқаев: “Сунъий интеллект тўғрисида”ги тегишли қонунни қабул қилиш долзарб вазифадир
ASTANA. Kazinfor - Қасим-Жомарт Тоқаев сунъий интеллект соҳасини тартибга солиш механизмларини такомиллаштиришни яна бир муҳим вазифа сифатида белгилади.
Унинг сўзларига кўра, бутун дунёда сунъий интеллектдан фойдаланишнинг ҳуқуқий асослари фаол шакллантирилмоқда.
“Европа Иттифоқи, АҚШ, Хитой ва Канада хавф ва потенциал имкониятларни ҳисобга олган ҳолда соҳани тартибга солишнинг ўз моделларини ишлаб чиқишга киришдилар. Қозоғистон ҳам ўз меъёрий-ҳуқуқий базасини шакллантириши керак. Бу борада илғор халқаро тажрибага таяниш мақсадга мувофиқдир. Миллий устуворликларга асосий эътибор қаратилиши керак. Умуман олганда, сунъий интеллект тўғрисида тегишли қонунни қабул қилиш долзарб вазифадир. Ҳукумат уни амалга оширишга алоҳида эътибор қаратиши керак. Ҳужжатда инновациялар, масъулият ва хавфсизлик масалалари тенг равишда ҳисобга олиниши керак. Фуқаролар ҳуқуқлари ва тадбиркорлар манфаатларини ҳимоя қилишга ҳам эътибор қаратиш лозим. Қонун сунъий интеллектнинг ривожланишига тўсқинлик қилмаслиги керак. Барча қоидалар аниқ ва тушунарли бўлиши керак. Яъни, сармоя жалб этиш, технологияларни жорий этиш учун энг қулай қонунни ишлаб чиқиш керак”, – деди Давлат раҳбари.
Президент рақамли инфратузилмани ривожлантириш муҳимлигига эътибор қаратди ва ҳукумат аъзоларига ABCDE модели (AI, Big data, Cloud, Data Centers, Education) асосида миллий рақамли ландшафт тузилмасини қайта кўриб чиқиш вазифаси қўйилганини эслатди.
“Яқинда биз Марказий Осиёдаги энг йирик суперкомпьютер кластерини ишга туширдик. Энди биз буни амалда қўллашимиз керак. Бироқ эришилган ютуқлар билан тўхтаб қололмаймиз. Ҳали қилинадиган ишлар бор. Ҳисоблаш ресурслари ҳамма учун бирдек очиқ бўлиши керак. Суперкомпьютерларнинг имкониятларидан тўлиқ фойдаланиш керак. Шу муносабат билан Ҳукуматга суперкомпьютер қувватини адолатли тақсимлаш қоидаларини ишлаб чиқишни топшираман. Истиқболли стартаплар ва миллий аҳамиятга молик лойиҳаларга устувор аҳамият бериш керак”, – деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Президент бутун давлат ва квазидавлат рақамли экотизимни ягона платформага ўтказиш бўйича топшириқ берди.
“Ушбу ёндашув охиригача интеграцияни, архитектура мувофиқлигини таъминлайди, кераксиз харажатларни йўқ қилади ва тўлиқ маълумотлар тўпламларини яратади. Жорий йилнинг июль ойида QazTech миллий рақамли платформаси саноатда фойдаланишга топширилди. У барча рақамли ривожланиш жараёнларини марказлаштиради ва уларни амалга ошириш вақтини қисқартиради. Платформани кенг миқёсда амалга ошириш учун 2026 йилнинг январь ойидан QazTechдан ташқари янги ахборот тизимларини яратишга мораторий жорий этилади. Ҳар бир ҳолат бўйича қарор Рақамлаштириш бўйича комиссия томонидан қабул қилиниши керак. Ҳукумат QazTech платформасининг тўлиқ ахборот хавфсизлигини таъминлаш тартибини 2026 йилнинг биринчи чораги охиригача якунлаши керак”, - деди Давлат раҳбари.