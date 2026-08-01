KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Қасим-Жомарт Тоқаев Швейцария Президентига табрик телеграммасини юборди

    ASTANА. Кazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Ги Пармеланни Швейцария Конфедерациясининг Миллий куни билан табриклади.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Швейцария Президентига табрик телеграммасини юборди
    Фото: Ақорда

    — Ушбу муҳим кун Швейцариянинг бой тарихий меросини, унинг демократик асосларининг мустаҳкамлигини ва мамлакатнинг бетарафлик тамойилларига содиқлигини намойиш этади, — дейилади телеграммада.

    Президент Қозоғистон Швейцария билан дўстлик ва ўзаро ҳурматга асосланган кўп қиррали ҳамкорликни юқори қадрлашини таъкидлади. Шунингдек, у савдо, инвестиция, молия ва таълим соҳаларидаги ҳамкорликнинг ижобий динамикасини таъкидлади.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Ги Пармеланга масъулиятли давлат хизматида муваффақиятлар ва дўст Швейцария халқига фаровонлик тилади.

    Сиёсат Швейцария Табрик Қозоғистон Президенти Ақорда
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф