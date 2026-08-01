Қасим-Жомарт Тоқаев Швейцария Президентига табрик телеграммасини юборди
ASTANА. Кazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Ги Пармеланни Швейцария Конфедерациясининг Миллий куни билан табриклади.
— Ушбу муҳим кун Швейцариянинг бой тарихий меросини, унинг демократик асосларининг мустаҳкамлигини ва мамлакатнинг бетарафлик тамойилларига содиқлигини намойиш этади, — дейилади телеграммада.
Президент Қозоғистон Швейцария билан дўстлик ва ўзаро ҳурматга асосланган кўп қиррали ҳамкорликни юқори қадрлашини таъкидлади. Шунингдек, у савдо, инвестиция, молия ва таълим соҳаларидаги ҳамкорликнинг ижобий динамикасини таъкидлади.
Қасим-Жомарт Тоқаев Ги Пармеланга масъулиятли давлат хизматида муваффақиятлар ва дўст Швейцария халқига фаровонлик тилади.