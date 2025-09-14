10:45, 14 Сентябрь 2025 | GMT +5
Қасим-Жомарт Тоқаев Рим Папасига табрик телеграммаси йўллади
ASTANA. Kazinform — Давлат раҳбари Рим папаси Лео XIV га табрик телеграммаси йўллади. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
“Президент Рим папаси Лео XIV ни 70 ёшга тўлиши билан табриклаб, унинг тинчлик ва халқлар ўртасидаги динлараро мулоқотни мустаҳкамлаш, бағрикенгликни таъминлашга қўшган беқиёс ҳиссасини таъкидлади. Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистоннинг Муқаддас Тахт билан ҳамкорликни янада ривожлантириш ниятини билдирди”, — дейилади хабарда.