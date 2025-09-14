OZ
    10:45, 14 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Қасим-Жомарт Тоқаев Рим Папасига табрик телеграммаси йўллади

    ASTANA. Kazinform — Давлат раҳбари Рим папаси Лео XIV га табрик телеграммаси йўллади. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Рим Папасына құттықтау жеделхатын жолдады
    Фото: Ақорда

    “Президент Рим папаси Лео XIV ни 70 ёшга тўлиши билан табриклаб, унинг тинчлик ва халқлар ўртасидаги динлараро мулоқотни мустаҳкамлаш, бағрикенгликни таъминлашга қўшган беқиёс ҳиссасини таъкидлади. Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистоннинг Муқаддас Тахт билан ҳамкорликни янада ривожлантириш ниятини билдирди”, — дейилади хабарда.

    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
