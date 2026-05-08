Қасим-Жомарт Тоқаев Рим Папаси Лео XIVни Астанага таклиф қилди
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Рим Папаси Лео ХIVга табрик телеграммаси юборди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Рим Папаси Лео ХIVни Понтифик лавозимидаги бир йиллиги билан табриклади.
Мактубда Давлат раҳбари Понтификнинг тинчлик ғоясини изчил тарғиб қилиши ва мулоқотни ривожлантириш инсон қадр-қимматини улуғлашини ва халқлар ва конфессиялар ўртасидаги ўзаро тушунишни мустаҳкамлашнинг ишончли устуни эканлигини таъкидлади. Президент Қозоғистон ва Муқаддас Тахт ўртасидаги узоқ йиллик дўстлик ва яқин ҳамкорликни юқори баҳолайди ва алоқаларни янада чуқурлаштириш ниятини билдирди.
Қасим-Жомарт Тоқаев шунингдек, католик черкови раҳбарини Астанага таклиф қилишини тасдиқлади.
— Ишончим комилки, Сизнинг ташрифингиз бизнинг ҳамкорлигимизга янги маъно беради ва минтақада муҳим воқеага айланади, — деди Қозоғистон Президенти.
Давлат раҳбари Рим Папаси Лео ХIVга мустаҳкам соғлиқ ва ўзининг эзгу идеалларини рўёбга чиқаришда чексиз куч тилади.
