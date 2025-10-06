18:12, 06 Октябрь 2025 | GMT +5
Қасим-Жомарт Тоқаев Озарбайжоннинг Габала шаҳрига ташриф буюрди
ASTANA.Kazinform - Президент эртага Туркий давлатлар ташкилоти Давлат раҳбарлари кенгашининг XII саммитида иштирок этади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Аввалроқ Қасим-Жомарт Тоқаев Президент Илҳом Алиевнинг таклифига биноан Туркий давлатлар ташкилоти Давлат раҳбарлари кенгашининг XII саммитида иштирок этиш учун 6-7 октябрь кунлари Озарбайжонга ташриф буюриши ҳақида хабар берган эдик.
Туркий давлатлар ташкилотининг XII саммитида давлат раҳбарлари сиёсий таклифлар билан чиқишади ва туркий давлатларнинг муштарак масалаларини муҳокама қиладилар.