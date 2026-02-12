Қасим-Жомарт Тоқаев Муҳаммад Абделсалом билан учрашди
ASTANА. Кazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев Мусулмон оқсоқоллар кенгаши ва Шайх Зайд номидаги «Инсоният биродарлиги» мукофоти бош котиби Муҳаммад Абделсалом билан учрашди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Учрашув давомида Давлат раҳбари халқаро майдондаги нуфузли ва фундаментал институтлардан бири ҳисобланган Мусулмон оқсоқоллар кенгаши томонидан мамлакатда амалга оширилаётган муҳим лойиҳалар ва ташаббусларни қўллаб-қувватлашини билдирди.
Президентнинг сўзларига кўра, бағрикенглик ва тинч-тотув яшаш тамойилларини, шунингдек, гуманизм қадриятларини қарор топтиришда Исломнинг аҳамияти алоҳида аҳамиятга эга ва бундай позиция Қозоғистон сиёсатига тўлиқ мос келади.
Давлат раҳбари Ташкилотнинг Марказий Осиёдаги биринчи ваколатхонасининг мамлакатда очилгани учун алоҳида миннатдорчилик билдирди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Шайх Заид номидаги «Инсоният биродарлиги» мукофоти бирлик ва масъулият қадриятларини тарғиб қилувчи энг нуфузли халқаро мукофотлардан бирига айланганини таъкидлади ва ушбу маросимнинг глобал мулоқот ва ҳамкорликни ривожлантиришга қўшган ҳиссасини юқори баҳолади.
Муҳаммад Абделсалом Қасим-Жомарт Тоқаевга меҳмондўстлиги учун миннатдорчилик билдирди. Шунингдек, у Астанада бўлиб ўтадиган Жаҳон ва анъанавий динлар етакчилари съезди ишида фаол иштирок этишда давом этишини айтди.
У бу йилги Шайх Заид номидаги «Инсоният биродарлиги» мукофоти Озарбайжон ва Арманистонга берилганини ва Қозоғистон икки мамлакат ўртасида тинчлик шартномасини тузишга алоҳида ҳисса қўшганини таъкидлади.
Хулоса қилиб айтганда, Давлат раҳбари Кенгаш президенти, Ал-Азҳар бош имоми Шайх Аҳмад ат-Тайебга энг эзгу тилакларини йўллади.
Қозоғистон Президентининг Фармони билан Муҳаммад Абделсалом динлараро мулоқот ва гуманитар қадриятларни ривожлантиришга қўшган улкан ҳиссаси учун I даражали «Достық» ордени билан тақдирланди.