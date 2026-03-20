Қасим-Жомарт Тоқаев қозоғистонликларни Рамазон ҳайити билан табриклади
ASTANА. Кazinform – Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Рамазон ҳайити муносабати билан қутлови
Азиз ватандошлар!
Рамазон ҳайити муборак бўлсин!
Бу бутун мусулмон аҳли учун ўзгача ва муқаддас байрамдир. Ушбу байрам маънавий покланиш ва донолик, сабр-тоқат ва қаноат, ўзаро ҳурмат ва хайрихоҳлик, меҳр-шафқат ва эзгулик қадриятларини улуғлайди.
Ўттиз кун рўза тутадиган одамлар ўз иймонларини бойитади ва мукаммалликка интиладилар. Улар сабр-тоқатларини мустаҳкамлайдилар ва атроф-муҳитга ғамхўрлик қиладилар. Улар хайрли ишларнинг ташаббускорига айланадилар ва муҳтожларга ёрдам қўлини чўзадилар.
Аждодларимизнинг анъаналари ва эзгу динимиз мамлакат бирлигини мустаҳкамлайдиган ва жамият фаровонлигини оширадиган хайрли ишларга чақиради.
Бу йил Рамазон ҳайити байрами Наврўз байрамига тўғри келди ва мамлакат тараққиётида янги тарихий даврнинг хабарчисига айланди. Бу катта рамзий маънога эга.
Қозоғистон халқи Янги Конституцияни қабул қилиб, ёрқин келажак, Адолат ва Тараққиёт йўлини танлади. Конституциявий ислоҳотни кенг қўллаб-қувватлаш орқали миллат тарихида янги саҳифа очди.
Барчангизга сиҳат-саломатлик, фаровонлик ва муваффақиятлар тилайман!
Юртимиз осойишта, халқимиз тинч бўлсин!
Рамазон ҳайити қабул бўлсин!