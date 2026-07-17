Қасим-Жомарт Тоқаев "Қозоғистон-Хитой рақамли кўприги"ни ишга туширишни таклиф қилди
ASTANA. Kazinform – Давлат раҳбари трансмиллий рақамли инфратузилмани яратиш ва ахборот-коммуникация технологиялари соҳасидаги сиёсатни мувофиқлаштириш бўйича бир қатор таклифларни илгари сурди, деб хабар беради Ақорда.
«Биз “Қозоғистон-Хитой рақамли кўприги”ни ишга туширишни таклиф қиламиз. Асосий мақсад рақамли савдони рағбатлантириш ва “Бир макон, бир йўл” ташаббуси доирасида рақамли иқтисодиётни интеграциялашнинг самарали моделини яратишдир. Ишлаб чиқариш сектори, тоғ-кон саноати, энергетика, қишлоқ хўжалиги, соғлиқни сақлаш ва сув ресурсларини бошқариш каби соҳаларда сунъий интеллектни хавфсиз ва кенг жорий этишни тезлаштириш зарур. Сунъий интеллектни тартибга солувчи миллий сиёсат ва ҳуқуқий механизмларни мувофиқлаштириш алоҳида аҳамиятга эга. Шунингдек, сунъий интеллект тизимларини синовдан ўтказиш ва сертификатлаш учун умумий стандартларни белгилаш жуда муҳимдир. Биз киберҳужумлар, чуқур сохталаштиришлар, рақамли фирибгарлик ва бошқа таҳдидлар каби сунъий интеллектдан нотўғри фойдаланишнинг олдини олиш учун самарали чораларни ишлаб чиқишимиз керак. Биз келгуси йилни икки мамлакатда сунъий интеллект соҳасидаги қўшма ташаббуслар йили деб эълон қилишни таклиф қиламиз. Агар Хитой ҳукумати буни қўллаб-қувватласа, миннатдор бўлар эдик», – деди Давлат раҳбари.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари Бутунжаҳон сунъий интеллект бўйича конференциясида нутқ сўзлади.