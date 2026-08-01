Қасим-Жомарт Тоқаев Қостанай вилоятининг 90 йиллиги муносабати билан табрик йўллади
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Қостанай вилояти ташкил этилганининг 90 йиллигига бағишланган тантанали тадбир иштирокчиларини табриклади.
Президент ўзининг табрикномасида Қостанай вилояти меҳр-оқибат ва аҳилликка бой тарихий ҳудуд эканлигини таъкидлади.
— Бу вақт ичида ҳудуд ўсиб, гуллаб-яшнади, ғалла етиштирувчи ҳудудга айланди. У фаровонлик ва бирлик, тотувлик ва тинчликнинг олтин бешиги сифатида тан олинди, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Давлат раҳбари Қостанайнинг мамлакат тарихидаги ўзига хос ўрнини таъкидлаб, миллат маънавиятига катта ҳисса қўшган Ибрай Алтинсарин, Ахмет Байтурсинули ва Бейимбет Майлин каби шахслар шу ҳудуддан чиққанини таъкидлади.
Президентнинг сўзларига кўра, бугунги кунда вилоят иқтисодиёти жадал ривожланмоқда ва унинг аҳолисининг меҳнати туфайли ҳудуд янги ютуқларга эришмоқда.
— Қостанай халқи ҳар доим бирдамликнинг ажойиб намунасини кўрсатиб келган. Март ойида бўлиб ўтган республика референдумида вилоят аҳолисининг фаол иштироки ва янги Конституцияни қўллаб-қувватлаши бунга яққол мисолдир, — деди у.
Қасим-Жомарт Тоқаев ҳудуд ривожига ҳисса қўшган фуқароларга миннатдорчилик билдирди ва Қостанай аҳолисини Адолатли Қозоғистонни яратишга қаратилган ташаббусларни амалга оширишда фаол иштирок этишга чақирди.
— Барчангизга сиҳат-саломатлик ва фаровонлик тилайман! Тобол-Торғай минтақаси гуллаб-яшнасин! — деди Давлат раҳбари.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев Қирол Муҳаммад VI ва унинг ватандошларини Марокаш қироллигининг асосий байрами – Тахтга ўтириш куни билан табриклади.