KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Қасим-Жомарт Тоқаев Қостанай вилоятининг 90 йиллиги муносабати билан табрик йўллади

    ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Қостанай вилояти ташкил этилганининг 90 йиллигига бағишланган тантанали тадбир иштирокчиларини табриклади.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    Президент ўзининг табрикномасида Қостанай вилояти меҳр-оқибат ва аҳилликка бой тарихий ҳудуд эканлигини таъкидлади.

    — Бу вақт ичида ҳудуд ўсиб, гуллаб-яшнади, ғалла етиштирувчи ҳудудга айланди. У фаровонлик ва бирлик, тотувлик ва тинчликнинг олтин бешиги сифатида тан олинди, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.

    Давлат раҳбари Қостанайнинг мамлакат тарихидаги ўзига хос ўрнини таъкидлаб, миллат маънавиятига катта ҳисса қўшган Ибрай Алтинсарин, Ахмет ​​Байтурсинули ва Бейимбет Майлин каби шахслар шу ҳудуддан чиққанини таъкидлади.

    Президентнинг сўзларига кўра, бугунги кунда вилоят иқтисодиёти жадал ривожланмоқда ва унинг аҳолисининг меҳнати туфайли ҳудуд янги ютуқларга эришмоқда.

    — Қостанай халқи ҳар доим бирдамликнинг ажойиб намунасини кўрсатиб келган. Март ойида бўлиб ўтган республика референдумида вилоят аҳолисининг фаол иштироки ва янги Конституцияни қўллаб-қувватлаши бунга яққол мисолдир, — деди у.

    Қасим-Жомарт Тоқаев ҳудуд ривожига ҳисса қўшган фуқароларга миннатдорчилик билдирди ва Қостанай аҳолисини Адолатли Қозоғистонни яратишга қаратилган ташаббусларни амалга оширишда фаол иштирок этишга чақирди.

    — Барчангизга сиҳат-саломатлик ва фаровонлик тилайман! Тобол-Торғай минтақаси гуллаб-яшнасин! — деди Давлат раҳбари.

    Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев Қирол Муҳаммад VI ва унинг ватандошларини Марокаш қироллигининг асосий байрами – Тахтга ўтириш куни билан табриклади.

    Табрик Қозоғистон Президенти Ақорда Қостанай вилояти
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф