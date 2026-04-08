Қасим-Жомарт Тоқаев Сеулда бўлиб ўтадиган “Корея — Марказий Осиё” саммитида иштирок этади
ASTANА. Кazinform - Қасим-Жомарт Тоқаев Корея Республикаси Президентининг махсус вакили — Президент Админстрацияси раҳбари Кан Хун Шикни қабул қилди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Давлат раҳбари Корея Республикаси Қозоғистоннинг асосий стратегик шерикларидан бири эканлигига эътибор қаратиб, икки томонлама интеграция суръатини юқори баҳолади.
Президент Қозоғистон корейс халқи ва Корея Республикасининг ривожланиш даражасини ҳурмат қилишини таъкидлади ва Астананинг икки мамлакат ўртасидаги кенгайтирилган стратегик шерикликни янада мустаҳкамлаш ниятини тасдиқлади.
Қасим-Жомарт Тоқаев Кан Хун Шикнинг махсус вакил сифатида мамлакатга ташрифи муҳимлигини таъкидлади ва Корея Республикаси Президенти Ли Чжэ Мёнга самимий саломлар йўллади.
— Сизнинг ташрифингиз Қозоғистон-Корея интеграциясини янада мустаҳкамлаш нуқтаи назаридан жуда муҳимдир. Ишончим комилки, қўшма саъй-ҳаракатлар туфайли мамлакатларимиз ўртасидаги ҳамкорлик янада ошади, — деди Давлат раҳбари.
Меҳмондўстлик учун миннатдорчилик билдирган Кан Хун Шик Президент Ли Чжэ Мённинг Қозоғистоннинг янги Конституциясини қабул қилиш бўйича референдумнинг муваффақиятли ўтгани муносабати билан табрикларини етказди.
Махсус вакил Корея Республикаси савдо-иқтисодий ва инвестиция алоқаларини мустаҳкамлашга, шунингдек, турли соҳаларда қўшма лойиҳаларни амалга оширишга, ўзаро муносабатларни мутлақо янги босқичга кўтаришга катта аҳамият беришини таъкидлади.
Суҳбат давомида икки томонлама кун тартибидаги кўплаб масалалар, жумладан, жаҳон бозоридаги ҳозирги қийинчиликлар муносабати билан энергетика, транспорт ва логистика соҳаларидаги ҳамкорлик кўламини кенгайтириш истиқболлари муҳокама қилинди.
Учрашув якунида Кан Хун Шик Президент Ли Чжэ Мён Қозоғистон Президентини Корея Республикасига ташриф буюришга ва шу йилнинг сентябрь ойида Сеулда бўлиб ўтадиган "Корея-Марказий Осиё" саммитида иштирок этишга таклиф қилишини айтди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Жанубий Корея раҳбарининг таклифини мамнуният билан қабул қилди. Давлат раҳбари бўлажак олий даражадаги музокаралар икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорликни кучайтиришига ва Марказий Осиё — Корея Республикаси форматида интеграцияни мустаҳкамлашга ижобий ҳисса қўшишига ишонч билдирди.
