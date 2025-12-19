Қасим-Жомарт Тоқаев Komatsu компанияси директорлар кенгаши раиси Хироюки Огавани қабул қилди
ASTANA. Kazinform – Учрашув давомида Давлат раҳбари Komatsu компанияси мамлакат кончилик инфратузилмасини ривожлантиришга катта ҳисса қўшиб келаётган ишончли ва вақт синовидан ўтган ҳамкор эканлигини таъкидлади, деб хабар беради Ақорда.
Президент компаниянинг Астана шаҳрида техникани капитал таъмирлаш ва қайта тиклашга мўлжалланган ишлаб чиқариш мажмуасини қуриш ҳақидаги қарорини қўллаб-қувватлади.
Хироюки Огава стратегик жиҳатдан муҳим бозор ҳисобланган Марказий Осиёнинг салоҳияти юқори, имкониятлари кенг эканини таъкидлади. У янги мажмуа минтақадаги кончилик компанияларининг техникаларини қисқа муддатда, арзон нархларда таъмирлайдиган ҳамда уларга тезкор сервис хизматлари кўрсатадиган йирик хабга айланишини маълум қилди.
Давлат раҳбарининг сўзларига кўра, Қозоғистон ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, мамлакатлар ўртасидаги саноат ҳамкорлигини янада мустаҳкамлаш ва миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш учун илғор технологияларни сотиб олиш ниятида.
Учрашув давомида мутахассисларни тайёрлаш масаласига алоҳида эътибор қаратилди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Komatsu компаниясининг мамлакатимизда операторлар, механиклар ва муҳандислар учун минтақавий ўқув марказини очиш ташаббусини қўллаб-қувватлади. Шунингдек, ушбу лойиҳа инсон капиталини ривожлантириш ва саноат ҳамкорлигини чуқурлаштиришга катта ҳисса қўшишини таъкидлади.
Komatsu қурилиш, кончилик, йўл ва саноат тармоқлари учун ускуналар ишлаб чиқаришга ихтисослашган дунёдаги энг йирик муҳандислик корпорацияларидан биридир.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Президент Mitsui директорлар кенгаши раиси Тацуо Ясунага билан учрашди.