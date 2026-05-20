Қасим-Жомарт Тоқаев Кения Президентини Мустақиллик саройида кутиб олди
ASTANА. Каzinform — Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг мамлакатга давлат ташрифи билан келган Кения Республикаси Президенти Уильям Рутони Мустақиллик саройида расмий кутиб олиш маросими бўлиб ўтди.
Мустақиллик саройига келган мартабали меҳмонни Қасим-Жомарт Тоқаев кутиб олди. Президентлар бир-бирларини расмий делегациялар аъзолари билан таништирдилар.
Шундан сўнг, мартабали меҳмоннинг ташрифи учун саф тортган фахрий қоровул бошлиғи давлат раҳбарларига рапорт берди. Президент оркестри икки мамлакатнинг давлат мадҳияларини ижро этди.
Мадҳияларни тинглаб бўлгач, Қасим-Жомарт Тоқаев ва Кения Президенти гилам бўйлаб Қозоғистон Республикаси Давлат байроғи томон юрди.
Унинг олдига етиб келганида, меҳмон тўхтади, бошини бироз эгиб, ҳурмат бажо келтирди. Кейин давлат раҳбарлари фахрий қоровул бўйлаб юришди. Улар фахрий қоровул бошлиғи билан хайрлашдилар.
Олий даражадаги музокаралар давомида икки мамлакат ўртасида савдо-иқтисодий, маданий-гуманитар ҳамкорликни ривожлантириш истиқболлари муҳокама қилинади. Шунингдек, бир қатор ҳужжатлар имзоланиши режалаштирилган.
Эслатиб ўтамиз, Кения президенти Уильям Руто Қозоғистонга давлат ташрифи билан келди.