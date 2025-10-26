19:35, 26 Октябрь 2025 | GMT +5
Қасим-Жомарт Тоқаев Ирландия президентини сайловдаги ғалабаси билан табриклади
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари Кэтрин Конноллини Ирландия президенти этиб сайлангани билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
– Ишончим комилки, Сизнинг раҳбарлигингизда Ирландия ўз тараққиёт йўлини давом эттиради. Астана ва Дублин ўртасида самимий дўстлик ва ўзаро ёрдамга асосланган узоқ муддатли ҳамкорлик алоқалари ўрнатилди. Ўзаро ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш ва икки халқ фаровонлиги йўлида янги имкониятлар очиш учун Сиз билан биргаликда саъй-ҳаракатларни амалга оширишга тайёрман, — дейилади телеграммада.
