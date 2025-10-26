18:10, 26 Октябрь 2025 | GMT +5
Давлат раҳбари Дональд Трампга мактуб йўллади
ASTANА. Кazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Президент Дональд Трампга 6 ноябрь куни Вашингтонда бўлиб ўтадиган “Марказий Осиё – АҚШ” саммитида иштирок этишга таклиф қилгани учун самимий миннатдорчилик билдирган мактуб йўллади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Давлат раҳбари бу ташаббусни ўз вақтида кўрсатилган, деб ҳисоблайди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Дональд Трампнинг ички ва ташқи сиёсатдаги асосий мақсадлари, хусусан, соғлом фикрга асосланган анъанавий қадриятларга содиқлиги, шунингдек, тинчлик ва хавфсизликни ҳимоя қилиш истагини қўллаб-қувватлайди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари Австрия Президентига табрик телеграммаси йўллаган эди.