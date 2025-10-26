OZ
    Давлат раҳбари Дональд Трампга мактуб йўллади

    ASTANА. Кazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Президент Дональд Трампга 6 ноябрь куни Вашингтонда бўлиб ўтадиган “Марказий Осиё – АҚШ” саммитида иштирок этишга таклиф қилгани учун самимий миннатдорчилик билдирган мактуб йўллади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Ақорда
    Фото: Әділет Беремқұлов/ Kazinform

    Давлат раҳбари бу ташаббусни ўз вақтида кўрсатилган, деб ҳисоблайди.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Дональд Трампнинг ички ва ташқи сиёсатдаги асосий мақсадлари, хусусан, соғлом фикрга асосланган анъанавий қадриятларга содиқлиги, шунингдек, тинчлик ва хавфсизликни ҳимоя қилиш истагини қўллаб-қувватлайди.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари Австрия Президентига табрик телеграммаси йўллаган эди.

    Бекабат Узаков
