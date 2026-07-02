Қасим-Жомарт Тоқаев Хорижий инвесторлар кенгашининг янги аъзоларини таништирди
ASTANА. Каzinform — Пойтахтда Қозоғистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Хорижий инвесторлар кенгашининг 38-йиғилиши бошланди. Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Хорижий инвесторлар кенгашининг янги аъзоларини таништирди.
Президентнинг сўзларига кўра, Хорижий инвесторлар кенгаши қарийб ўттиз йилдан бери Қозоғистонда қулай инвестиция муҳитини яратишда муҳим рол ўйнаб келмоқда.
— Кенгаш аъзоларининг фаол иштироки туфайли биз Қозоғистонда инвестиция муҳитини яхшилаш, шаффофликни ошириш ва бизнес юритиш шарт-шароитларини осонлаштиришга қаратилган кенг қамровли ислоҳотларни давом эттирамиз. Бу бизнинг ҳеч қандай шароитда ўзгармайдиган асосий позициямиз, — деб таъкидлади Қасим-Жомарт Тоқаев пойтахтдаги Мустақиллик саройида.
Бундан ташқари, Президент Хорижий инвесторлар кенгашининг янги аъзоларига муваффақиятлар тилади. Хусусан, Африка, Яқин Шарқ ва Марказий Осиё бўйича Мартан Вожур вакили бўлган Alstom уч йиллик кузатувчи мақомидан сўнг кенгашнинг тўлиқ аъзоси бўлди.
Шунингдек, Ислом тараққиёт банки президенти Муҳаммад ал-Жассер кенгашга кузатувчи сифатида қўшилди. Давлат раҳбарининг сўзларига кўра, банк Қозоғистон билан ислом молиялаштиришни ривожлантириш, тадбиркорлик ва кичик ва ўрта бизнесни қўллаб-қувватлаш, шунингдек, иқтисодиётнинг ресурс бўлмаган секторини ривожлантириш борасида ҳамкорликни кенгайтиришдан манфаатдор.
Бундан ташқари, Presight AI бош директори Томас Прамотедхам кенгашга кузатувчи сифатида қабул қилинди. Қасим-Жомарт Тоқаев уни Қозоғистоннинг "дўсти ва ишончли ҳамкори" деб атади. Аввалроқ, Presight AI Қозоғистон транспорт вазирлиги билан "ақлли" автомобил йўллари технологияларини ривожлантириш бўйича шартнома имзолаган эди.
Учрашув доирасида Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Европа тикланиш ва тараққиёт банки президенти Одиль Рено-Бассо билан икки томонлама учрашув ўтказди.
Эслатиб ўтамиз, ЕТТБ Қозоғистон иқтисодиётига 1,3 миллиард евродан ортиқ маблағ сармоя киритиши мумкин.