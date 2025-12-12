Қасим-Жомарт Тоқаев Грузия Бош вазири Ираклий Кобахидзе билан учрашди
ASTANА. Кazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Ашхободдаги халқаро форум доирасида Грузия Бош вазири Ираклий Кобахидзе билан учрашди, деб хабар беради Ақорда.
Президент Грузия Жанубий Кавказда Қозоғистоннинг ишончли ҳамкори бўлиб қолишини айтди.
Шунингдек, у икки халқ ўртасидаги мустаҳкам дўстлик ва тарихий алоқаларга асосланган узоқ муддатли ҳамкорликни ижобий баҳолаётганини таъкидлади.
Қасим-Жомарт Тоқаев ва Ираклий Кобахидзе сиёсий мулоқот, иқтисодий ва гуманитар алоқалар изчил ривожланиб бораётганини тасдиқладилар.
Суҳбат давомида икки томонлама ҳамкорликнинг кенг кўламли масалалари кўриб чиқилди.
Шу муносабат билан Давлат раҳбари Грузия билан транспорт ва логистика, савдо ва иқтисодиёт соҳаларида муносабатларни ривожлантириш учун катта салоҳият борлигини таъкидлади.
