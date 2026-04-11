Қасим-Жомарт Тоқаев Дональд Трампни «Артемида-2» миссиясининг муваффақиятли якунлангани билан табриклади
ASTANA. Kazinform - Давлат раҳбари АҚШ президентига ярим асрдан бери Ойга биринчи инсоний миссия бўлган ва космик тадқиқотларда янги тарихий босқични бошлаб берган «Артемида-2» миссиясининг муваффақиятли якунлангани муносабати билан табрик хати йўллади, деб хабар беради Kazinform Ақордага таяниб.
Президент Америка илм-фанининг илғор ютуқларини юқори баҳолади, бу эса билим уфқларини кенгайтиради ва бутун дунё бўйлаб олимлар, муҳандислар ва тадқиқотчиларнинг янги авлодлари учун илҳом манбаи бўлиб хизмат қилади.
Қасим-Жомарт Тоқаев Дональд Трампга «Артемида» дастури ва бошқа космик ташаббусларни амалга оширишда муваффақиятлар тилади.
Эслатиб ўтамиз, «Артемида-2» (Artemis II) космонавтлари жума куни Тинч океанига муваффақиятли қўниб, Ерга қайтишди.