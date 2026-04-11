OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    08:27, 11 Апрель 2026 | GMT +5

    Қасим-Жомарт Тоқаев Дональд Трампни «Артемида-2» миссиясининг муваффақиятли якунлангани билан табриклади

    ASTANA. Kazinform - Давлат раҳбари АҚШ президентига ярим асрдан бери Ойга биринчи инсоний миссия бўлган ва космик тадқиқотларда янги тарихий босқични бошлаб берган «Артемида-2» миссиясининг муваффақиятли якунлангани муносабати билан табрик хати йўллади, деб хабар беради Kazinform Ақордага таяниб.

    Президент Дональд Трампты «Артемида-2» миссиясының табысты орындалуымен құттықтады
    Фото: Ақорда

    Президент Америка илм-фанининг илғор ютуқларини юқори баҳолади, бу эса билим уфқларини кенгайтиради ва бутун дунё бўйлаб олимлар, муҳандислар ва тадқиқотчиларнинг янги авлодлари учун илҳом манбаи бўлиб хизмат қилади.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Дональд Трампга «Артемида» дастури ва бошқа космик ташаббусларни амалга оширишда муваффақиятлар тилади.

    Эслатиб ўтамиз, «Артемида-2» (Artemis II) космонавтлари жума куни Тинч океанига муваффақиятли қўниб, Ерга қайтишди. 

    Теглар:
    АҚШ Дональд Трамп Коинот Қасим-Жомарт Тоқаев Ақорда
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!