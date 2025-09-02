OZ
    Қасим-Жомарт Тоқаев CNNC бош директорини қабул қилди

    ASTANA. Kazinform – ҚР Президенти Хитой Миллий ядро корпорацияси (CNNC) бош директори Шэнь Яньфэнни қабул қилди, деб хабар беради Ақорда.

    Қасым-Жомарт Тоқаев CNNC компаниясының бас директорын қабылдады
    Фото: Ақорда

    Қасим-Жомарт Тоқаев Шэнь Яньфэнни Хитой ядро саноатининг 70 йиллиги билан табриклаб, ушбу муҳим босқич ушбу соҳадаги мулоқотни янада мустаҳкамлашга замин яратишини таъкидлади.

    Давлат раҳбари Си Цзиньпин раис билан музокаралар чоғида атом саноати соҳасида ҳамкорликка алоҳида эътибор қаратилиб, муҳим келишувларга эришилганини таъкидлади.

    Президент тажрибали ва технологик илғор CNNC компанияси билан қўшма лойиҳалар, жумладан, Қозоғистонда иккинчи атом электр станцияси қурилиши муваффақиятли амалга оширилишига ишонч билдирди.

    Жарасқан Нұрыбаев
    Жарасқан Нұрыбаев
    Муҳаррир
