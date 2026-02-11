Қасим-Жомарт Тоқаев бир қатор давлатлар элчиларидан ишонч ёрлиқларини қабул қилди
ASTANА. Кazinform – Ақордада Қозоғистон Президентига икки мамлакатнинг фавқулодда ва мухтор элчиларининг ишонч ёрлиқларини топшириш маросими бўлиб ўтди.
Ишонч ёрлиқларини Греция Республикаси элчиси Антониа Кацуру ва Португалия Республикаси элчиси Жозе де Каштру Атаиде Амарал топширди.
Давлат раҳбари Қозоғистон тинчликпарвар ташқи сиёсат юритаётганини таъкидлади.
Президентнинг сўзларига кўра, ҳозирда дунёда юзага келаётган барча муаммолар фақат тинч йўл билан, яъни дипломатик каналлар ва воситалар орқали ҳал қилиниши керак.
Қасим-Жомарт Тоқаев Греция ва Португалия раҳбарлари ва бош вазирларига энг самимий табрикларини йўллади ва уларни Астанага ташриф буюришга таклиф қилди.
Тадбир якунида Давлат раҳбари элчиларни Қозоғистондаги дипломатик миссияларининг расмий бошланиши билан табриклади ва Президент Админстрацияси ва Ташқи ишлар вазирлиги уларга ҳар томонлама ёрдам кўрсатишга тайёр эканлигини тасдиқлади.