Қасим-Жомарт Тоқаев Бельгия Қиролини Миллий куни билан табриклади
ASTANА. Кazinform — Президент Бельгия Миллий куни муносабати билан Қирол Филиппга табрик телеграммаси юборди.
Ақорда хабарига кўра, Давлат раҳбари бу Бельгия халқининг бирлигини намойиш этувчи муҳим кун эканлигини таъкидлади.
Телеграммада Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистон Бельгия Қироллиги билан дўстона муносабатларни янада мустаҳкамлашга катта аҳамият беришини таъкидлади.
Шунингдек, у яқинда Брюсселга қилган ташрифи икки томонлама ҳамкорликка янги туртки берганини таъкидлади.
Президент қирол Филиппга барча эзгу ташаббусларида муваффақиятлар ва дўст Бельгия халқига фаровонлик тилади.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Испанияни футбол бўйича жаҳон чемпиони бўлгани билан табриклади.