КАSE рақамли активлар оператори мақомини олди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон фонд биржаси (КАSE) расман рақамли молиявий активлар платформаси оператори ва рақамли активлар савдо платформаси оператори сифатида рўйхатдан ўтказилди, деб хабар беради Каzinform.
Миллий банк КАSEни 001 рўйхатдан ўтиш рақами билан рақамли платформа операторлари реестрига киритди.
Биржа матбуот хизматининг маълумотларига кўра, КАSE шу тариқа Қозоғистондаги рақамли активлар бозорининг тартибга солинадиган инфратузилмасининг бир қисмига айланди.
КАSE вакиллари реестрга биринчи рақам билан киритиш биржанинг мамлакатдаги рақамли молиявий активлар бозорининг асосий инфратузилма элементларидан бири эканлигини кўрсатишини таъкидладилар.
– Бу анъанавий биржа амалиётларини янги технологик ечимлар билан бирлаштирган рақамли активлар учун очиқ ва хавфсиз бозорни ривожлантиришда муҳим қадамдир, – деди КАSE бошқаруви раиси Адил Мухамеджанов.
Амалдаги қонунчиликка мувофиқ, биржа энди Қозоғистоннинг тартибга солинадиган бозор инфратузилмаси доирасида рақамли молиявий активларни чиқариш, муомалага киритиш ва савдо қилишни ташкил қилиши мумкин.
КАSE маълумотларига кўра, Миллий банк томонидан тегишли регистрларни юритиш бозор тузилмасининг шаффофлигини таъминлайди ва тартибга солинадиган рақамли инфратузилма иштирокчиларини расман тасдиқлайди.
