Қозоғистонда қарийб 822 минг йўловчи сафар чоғида аёллар вагонини танлади
ASTANA. Kazinform — Миллий ташувчининг поездларида аёллар вагони хизмати жорий этилганидан буён тахминан 822 минг йўловчи аёллар ушбу хизматдан фойдаланди, деб хабар беради Kazinform агентлиги «Йўловчилар ташиш» АЖ матбуот хизматига таяниб.
Бу кўрсаткич хизматга бўлган юқори талабни ва поездни қулай транспорт тури сифатида танлаган аёллар орасида унинг талабгирлигини тасдиқлайди.
Ҳозирги вақтда аёллар вагони қуйидаги 12 йўналишда ҳаракатланмоқда:
№ 77/78 «Алмати — Манғистау»
№ 351/352 «Алмати — Манғистау»
№ 45/46 «Павлодар — Туркистон»
№ 37/38 «Манғистау — Семей»
№ 47/48 «Атирау — Астана»
№ 33/34 «Ақтўбе — Алмати»
№ 4/3 «Астана — Алмати»
№ 71/72 «Астана — Чимкент»
№ 354/353 «Астана — Семей»
№ 24/23 «Ақтўбе — Алмати»
№ 25/26 «Алмати — Чимкент»
№ 614/613 «Орал — Манғистау»
Аёллар вагонидаги чипталар фақат аёлларга сотилади ва бу вагонда фақат аёл кузатувчилар ишлайди. Шунингдек, «аёллар вагони»да етти ёшгача бўлган ўғил болаларнинг сафар қилишига рухсат берилади.
Аёллар вагонига чипталарни вокзал кассаларида ёки bilet.railways.kz сайти орқали онлайн харид қилиш мумкин. Онлайн расмийлаштиришда «ЖН» (аёллар) қисқартмасига эътибор бериш керак, бу чипта фақат аёллар вагонига сотилаётганини кўрсатади.
Чипталар bilet.railways.kz расмий сайтида мавжуд. Савдо жўнаб кетишдан 45 кун олдин очилади, бу йўловчиларга ўз сафарини олдиндан режалаштириш имкониятини беради.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон поездларида аёллар учун вагонлар сони ортади.