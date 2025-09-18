Қарағандалик 12 ёшли бола дрон-рейсинг бўйича жаҳон элитасига қўшилди
ASTANA. Kazinform - Қарағандалик ўн икки ёшли Тимофей Муравьёв дрон-рейсинг бўйича жаҳон кубогида шоҳсупани қўлга киритган биринчи қозоғистонлик бўлди. Истанбулда биринчи ўрин учун Туркия, Хитой, Франция ва Буюк Британия каби 11 давлатдан 60 дан ортиқ энг яхши учувчилар беллашди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
40 га яқин спортчи иштирок этган ўсмирлар тоифасида (18 ёшгача) Тимофей учинчи ўринни эгаллади. Унинг рақобатчилари Хитой, Франция ва Россиядан келган амалдаги жаҳон ва миллий чемпионлар эди.
"Тимофей қатнашган гуруҳда энг кучли пилотлар — турли мамлакатлар чемпионлари иштирок этди. Лекин у энг яхши натижани кўрсата олди ва биринчиликни қўлга киритди", - дейди спортчининг отаси Сергей Муравьёв.
Барча турлар якунларига кўра, қарағандалик ёш бола ўсмирлар ўртасида учинчи ўринни эгаллади ва умумжамоа ҳисобида кучли бешликни якунлади.
Тимофей 11–12 октябрда Астана шаҳрида бўлиб ўтадиган Қозоғистондаги энг йирик дрон-рейсинг турнири – «Аспан-фесту»га тайёргарлик кўрмоқда. У шу ойда Москвада бўлиб ўтадиган халқаро мусобақада қатнашишни ҳам режалаштирган.