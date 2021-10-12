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    10:45, 12 Октябр 2021 | GMT +6

    Қанча қозоғистонлик COVID-19 га қарши вакцинанинг иккинчи компонентини олди

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    NUR-SULTAN. Kazinform - Қозоғистонда коронавирусга қарши эмлашнинг иккинчи компонентини олганлар сони 6 942 756 кишини ташкил этди, деб хабар беради Kazinform ҚР Соғлиқни сақлаш вазирлигига таяниб.

    «2021 йил 11 октябрь ҳолатига кўра, Қозоғистонда коронавирусга қарши вакцинанинг биринчи компоненти билан 7 884 798 киши эмланди. Вакцинанинг иккинчи компоненти билан эмланганлар сони 6 942 756 кишини ташкил қилади», - дейилади хабарда.

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