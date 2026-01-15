OZ
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    16:39, 15 Январь 2026

    Канадада йўловчилар ва юкларни биргаликда ташиш учун дунёдаги биринчи Boeing 737-800ng ишга туширилди

    ASTANA. Kazinform — Канадалик Air Inuit авиакомпанияси дунёда биринчи бўлиб Boeing 737-800 Next Generation самолётини йўловчилар ва юкларни ташишга мўлжалланган конфигурацияда учирганини хабар қилди.

    Фото: Air Inuit

    Самолёт Transport Canada сертификатини олди ва 2026 йил 13 январда Монреаль-Кууджжак йўналиши бўйича мунтазам рейсларни амалга ошира бошлади.

    KF Aerospace томонидан қайта конфигурация қилинган самолёт шимолий иш шароитларига мослаштирилган бўлиб, у ерда йўловчилар ва муҳим юклар бир вақтнинг ўзида ташилиши мумкин.

    Олдинги фюзеляжда беш паллетлик юк бўлими жойлашган, орқа фюзеляжда эса 90 ўринли йўловчилар салоны мавжуд, бу йўловчилар ва зарурий буюмларни Нунавитдаги узоқ қишлоқларга бир рейс билан етказиб беришга имкон беради.

    Янги Boeing 737-800NG самолёти эскирган 737-200 самолётларининг ўрнини босади. Янгиланган самолётлар ёқилғи тежамкор ва Starlink сунъий йўлдош интернети билан жиҳозланган.

    Air Inuit тўлиқ Nunavik First Nation компаниясига тегишли. 1978 йилда ташкил этилган авиакомпания Нунавикнинг 14 та қирғоқбўйи жамоасини Канаданинг қолган қисми билан боғлайди.

    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
