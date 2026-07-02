Канада илк бор «Еurovision» танловида иштирок этади
ASTANА. Кazinform – Канада 2027 йилда Болгарияда илк бор Евровидение танловида иштирок этади, деб хабар беради Deutsche Welle.
Европа телерадиоэшиттириш иттифоқи (EBU) ва Канада телерадиоэшиттириш корпорациясининг қўшма баёнотида айтилишича, Канада телерадиоэшиттириш компанияси Европа телерадиоэшиттириш иттифоқининг аъзоси бўлиб, бу мамлакатга танловда иштирок этиш имкониятини беради.
"Канаданинг «Еurovision»га бўлган қизиқиши ва иштиёқи жуда юқори", — дейилади баёнотда.
EBU маълумотларига кўра, 2026 йилда Вена шаҳрида бўлиб ўтган 70- Еurovision қўшиқ танловида Канада Европадан ташқаридан энг кўп овоз олган уч мамлакат қаторига кирган. Канадаликлар ҳам ярим финал ва финал учун энг кўп чипта сотиб олган мамлакатлар қаторида бўлишган.
“Биз CBC/Radio-Canadaни Eurovision Song Contestга аъзо сифатида қабул қилишдан жуда мамнунмиз. Бу Европада пайдо бўлган танловнинг глобал миқёсдаги таъсирини яна бир бор намойиш этади”, — деди «Еurovision» директори Мартин Грин.
Канада ярим финалдан бошлаб танловда иштирок этади. Мамлакат вакилини танлашнинг тўлиқ тафсилотлари йил охирига қадар эълон қилинади.
«Еurovision» қўшиқ танлови биринчи марта 1956 йилда ўтказилган. Австралия 2015 йилдан бери Европадан ташқаридаги биринчи доимий иштирокчи бўлиб келган. 2027 йилги танлов Болгарияда бўлиб ўтади, бу мамлакат Даранинг 2026 йилда Bangaranga қўшиғи билан биринчи марта танловда ғолиб чиққанидан кейин танловга мезбонлик қилиш ҳуқуқини қўлга киритган эди.