09:41, 05 Октябрь 2025 | GMT +5
Камчаткада 5,2 магнитудали зилзила содир бўлди
ASTANA.Kazinfor — Камчаткада 5,2 магнитудали зилзила қайд этилди, деб хабар беради ТАСС.
Камчаткадаги Россия Фанлар академияси Бирлашган геофизика хизматининг бўлими маълумотларига кўра, зилзила эпицентри Петропавловск-Камчатский шаҳридан 213 километр узоқликда жойлашган. Зилзила эпицентри 47,4 километр чуқурликда жойлашган.
Шунингдек, Камчаткада сўнгги бир соат ичида яна учта зилзила қайд этилди: уларнинг магнитудаси 5,1, 4,0 ва 4,3. Ушбу силкинишлар мос равишда Петропавловск-Камчатскийдан 485, 182 ва 166 километр масофада содир бўлган.
Эслатиб ўтамиз, Камчатканинг шарқий қирғоғида 6,1 магнитудали зилзила содир бўлган эди.