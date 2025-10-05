OZ
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Камчаткада 5,2 магнитудали зилзила содир бўлди

    ASTANA.Kazinfor — Камчаткада 5,2 магнитудали зилзила қайд этилди, деб хабар беради ТАСС.

    Землетрясение снова произошло на Камчатке
    Фото: t.me/kbgsras

    Камчаткадаги Россия Фанлар академияси Бирлашган геофизика хизматининг бўлими маълумотларига кўра, зилзила эпицентри Петропавловск-Камчатский шаҳридан 213 километр узоқликда жойлашган. Зилзила эпицентри 47,4 километр чуқурликда жойлашган.

    Шунингдек, Камчаткада сўнгги бир соат ичида яна учта зилзила қайд этилди: уларнинг магнитудаси 5,1, 4,0 ва 4,3. Ушбу силкинишлар мос равишда Петропавловск-Камчатскийдан 485, 182 ва 166 километр масофада содир бўлган.

    Эслатиб ўтамиз, Камчатканинг шарқий қирғоғида 6,1 магнитудали зилзила содир бўлган эди.

