Кам таъминланган фуқаролар бюджетдан тиббий суғурта тизими билан қамраб олинади - Бош Вазир
ASTANA. Kazinform — Келгуси йилда кам таъминланган фуқаролар бюджет маблағлари ҳисобидан тиббий суғурта тизими билан қамраб олинади. Бу ҳақда ҚР Бош вазир Олжас Бектенов Ҳукумат йиғилишида маълум қилди.
“Давлатимиз раҳбари топшириғига кўра, мажбурий ижтимоий тиббий суғурта тизимини модернизация қилиш бошланди. Ҳозирда тегишли ишлар олиб борилмоқда. Бу тиббий ёрдамнинг мавжудлиги ва сифатини ошириш имконини беради. Шунингдек, жорий йилнинг июль ойида мажбурий ижтимоий тиббий суғурта тизимини такомиллаштиришга қаратилган қонун қабул қилинди. Бу тиббий ёрдамнинг ягона пакети ва суғурта моделига босқичма-босқич ўтишни таъминлайди”, - деди Ҳукумат раҳбари.
Унинг таъкидлашича, мазкур қонун кўрсатилаётган хизматлар кўламини кенгайтиради ва сифатини оширади, бутун соғлиқни сақлаш соҳасининг узоқ муддатли молиявий барқарорлигига ижобий таъсир кўрсатади.
“Бизнинг асосий мақсадимиз – барча фуқаролар учун очиқ, адолатли ва энг муҳими, фойдаланиш мумкин бўлган соғлиқни сақлаш тизимини яратишдир. 2026 йилдан бошлаб кам таъминланган фуқаролар маҳаллий бюджетлар ҳисобидан қўшимча равишда тиббий суғурта тизимига қамраб олинади. Бундай кенг кўламли ўзгаришларни ҳаётга татбиқ этишда биргаликда ҳаракат қилишимиз керак”, – дейди Олжас Бектенов.