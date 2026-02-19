Калифорнияда кўчки оқибатида саккиз киши ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform — Қутқарувчилар Калифорнияда Тахо кўлида кўчки оқибатида бедарак йўқолган саккиз чанғичи жасадини топдилар, деб хабар беради Associated Press.
Невада округи шерифи Шэннан Мун яна бир кишини қидириш ишлари давом этаётганини айтди. Кўчкидан кейин жами 15 киши қор остида қолган. Улардан олти нафари қутқарилган.
Associated Press маълумотларига кўра, бу ҳодиса 1981 йилдан бери Қўшма Штатларда энг ҳалокатли ҳисобланади. Шу йили Вашингтон штатида 11 альпинист ҳалок бўлган.
Ҳодиса 17 февралда Траки шаҳри яқинидаги Касл-Пик ҳудудида содир бўлган. Қор кўчки йўл четида юрган бир гуруҳ чанғичиларни босиб кетди.
Олти киши қор остидан тириклайин олиб чиқилди. Жабрланганлар турли даражадаги жароҳатлар олдилар, улардан иккитаси ихтисослаштирилган тибий ёрдам кўрсатиш мақсадида касалхонага олиб кетилди.