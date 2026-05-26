Измир ва Алмати ўртасида тўғридан-тўғри авиарейслар йўлга қўйилади
ASTANА. Кazinform – Измир — Алмати — Измир йўналиши бўйича тўғридан-тўғри рейслар 2026 йил 31 июлдан бошлаб йўлга қўйилади.
Қозоғистон Республикасининг Измирдаги Бош консуллиги ва SunExpress авиакомпанияси ўртасидаги музокаралар натижасида янги йўналиш очиш тўғрисида келишувга эришилди.
Рейслар ҳафтасига икки марта амалга оширилади ва 2026 йил октябрь ойининг охиригача давом этади.
Янги авиайўналиш Қозоғистон фуқаролари, талабалар, сайёҳлар ва бизнес вакиллари учун саёҳатни сезиларли даражада енгиллаштиради.
Эслатиб ўтамиз, 2026 йилда Осиё, Яқин Шарқ ва Европага янги халқаро ҳаво йўналишларини очиш ва баъзи йўналишларни қайта тиклаш режалаштирилган.